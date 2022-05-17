كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج في عامين وربع؟ (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من عام 2022 بنحو 8% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب تحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي، وصلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، ومقابل نحو 7.8 مليار دولار في نفس الربع من عام 2021.

وكان البنك المركزي أعلن، في بيان أمس، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

وارتفعت التحويلات بذلك بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت في عام 2021 نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2020.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2022 بشكل ربع سنوي حسب بيانات البنك المركزي المصري.