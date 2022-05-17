انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار السمك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 41 و45 جنيها.

وهبط سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 64 و88 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 76 جنيها ليتراوح بين 20 و24 جنيها.

وصعد سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و142 جنيها، بزيادة 12 جنيها.

وانخفض سعر كيلو البوري 10 جنيهات ليتراوح بين 75 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.