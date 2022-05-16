أوبر تعلق على قرار رفع تسعيرة خدماتها في مصر

كتب- علاء حجاج:

قالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمصراوي، إن أوبر قامت اليوم بتعديل في أسعار الأجرة المقترحة لخدمات أوبر اكس - UberX UberX Saver- بعد العديد من الدراسات التي قامت بها عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضافت أن ذلك يأتي خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في 15 أبريل، وذلك لتقليل الأثر السلبي على أرباح السائقين الذين يستخدمون منصة أوبر.

وتابعت: "تسعى أوبر دائما لتوفير فرص اقتصادية لآلاف السائقين ونقل ملايين الركاب حول مدنهم بأمان عن طريق تكنولوجيا تطبيق أوبر".