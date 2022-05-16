وزير البترول يبحث مع وفد أمريكي استعدادات قمة المناخ المقبلة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء (Greentech) الذي يزور مصر حاليا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك بحضور السفير ديفيد ثورن مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وكوش تشوكسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وديفيد تشي المدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وممثلي الغرفة والشركات الأمريكية.

وأكد الوزير أهمية هذا الاجتماع في إطار الإعداد المشترك لقمة المناخ المقبلة (COP27) التي تستضيفها مصر، مشيرا إلى عمق علاقات الشراكة المصرية الأمريكية ولا سيما في مجال الطاقة والممتدة منذ سنوات طويلة حيث تستثمر الشركات الأمريكية في قطاع البترول والغاز في مصر.

وذكر أن شركة أباتشي الأمريكية تعد من أكبر منتجي البترول في البلاد، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل شلمبرجير وبكتل وبيكرهيوز وغيرها، وأن تلك العلاقات ازدهرت خلال السنوات القلائل الأخيرة بعد زيارة وزير الطاقة الأمريكي لأول مرة للقاهرة في عام 2019 وتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير أن منذ ذلك الوقت تم إطلاق أول حوار استراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة والذي كانت موضوعات خفض الانبعاثات الكربونية والتمويل والتدريب والتكنولوجيا على رأس أولوياته.

وقال إن مصر ترغب في أن تكون نموذجا يحتذى به في مجال خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من الفرص الناشئة عن هذا التوجه، مشيدا بحرص كبريات البنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية على القدوم إلى مصر لبحث إمكانية التعاون في هذا الصدد.

‏وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ خارطة طريق في مواجهة تحديات قطاع البترول والغاز والنجاح في تجاوزها ومن ثم زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة إلى تصديره للأسواق الخارجية وخاصة أوروبا، وإعادة تشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط.

وذكر الوزير أنه بعد تجاوز تلك المرحلة تبنت مصر استخدام الغاز الطبيعي، الوقود الأحفوري الأنظف كوقود انتقالي نحو التحول الطاقي والتوسع في استخداماته من الهيدروكربون حتى وصلت نسبة استخدامه إلى 65% مقابل 35 % للمصادر الهيدروكربونية الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تحويل كل محطات الكهرباء للعمل بالغاز وتعظيم استخدامه في المنازل وكوقود للسيارات، وذلك إلى جوار الهدف الطموح الذي وضعته مصر لتعظيم استخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة وتهدف كل هذه الجهود للحد من الانبعاثات والوصول بها لمستويات مقبولة.

واستعرض الملا جهود قطاع البترول للتوصل لمبادرات إقليمية لخفض الانبعاثات في الصناعة البترولية، مؤكدا أن ذلك بمثابة خطوات أساسية تدعم جهود مصر في إطار رئاستها قمة "cop27" موضحا أن هناك مبادرة مصرية يجري إعدادها مع الاتحاد الأفريقي لدعم التحول الطاقي المتوازن بما يلائم واقع القارة الأفريقية.

وأشار إلى العمل من خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذي تشارك فيه الولايات المتحدة كمراقب، على إيجاد مبادرات فعالة للحفاظ على البيئة حيث تفخر مصر بكونها صاحبة المبادرة لإنشائه، كما تشارك مصر في المبادرة الأمريكية (NetZero).

وأكد الوزير أن قطاع البترول يعمل حاليا على عدة مشروعات قيد التنفيذ والدراسة تخدم هدف الحفاظ على الانبعاثات والتي تقوم بإعادة تدوير المخلفات مثل قش الأرز والبلاستيك وغيرها من أجل إنتاج منتجات عالية الجودة، وكذلك إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب.

وتحدث الوزير أيضا عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للتعاون في مشروعات خفض الانبعاثات في 5 مواقع بترولية، معربا في هذا الاطار عن تطلعه للتعاون مع مؤسسات التمويل الأمريكية بشأن هذه المشروعات.

كما أعرب الملا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيا في الولايات المتحدة لمعاونة مصر في مجال خفض الانبعاثات الكربونية بالصناعة البترولية.

وقال السفير ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إن هناك التزاما من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم مصربالخبرات بالأخص في قمة "COP27".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية وشركاءها يعملون على المساهمة في تطوير قطاع البترول والغاز المصري "وسنكون شركاء اقوياء ونساهم في استراتيجية التخلص من الكربون من القطاع وتحويل مصر لمركز إقليمي في الاقتصاد الخالي من الكربون".

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والموارد لدعم الجهود المبذولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وموارد الغازالطبيعي والإسراع فيها تماشيا مع الاستراتيجية العالمية التي يرغب الجميع في إطلاقها وتم إعلانها في قمة المناخ السابقة بجلاسكو.