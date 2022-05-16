ارتفاع الأعلاف إلى أعلى مستوى بالسوق المحلي.. وتوقعات بزيادة أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عدد من المتعاملين في سوق الأعلاف، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر الطن بقيمة 2500 جنيه بالأسواق.

ويتوقع المتعاملون أن تؤدي هذه الزياة إلى ارتفاع أسعار الداوجن بالأسواق، وخروج عدد من صغار المربين بعد وصول سعر طن العلف إلى هذا المستوى.

ارتفاع الأعلاف

قال محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن سعر طن علف الدواجن ارتفع خلال الأيام القليلة الحالية بحوالي 2500 جنيه للطن خلال شهر.

وأرجع العناني ارتفاع سعر العلف إلى زيادة المكونات التي تدخل في صناعة العلف من الصويا والذرة ومكونات أخرى.

وقال العناني، إن أسعار مكونات الإنتاج صعدت بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لقول رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فإن سعر طن العلف ارتفع إلى بين 11500 جنيه حاليا مقابل سعر يتراوح بين 9 الاف جنيه.

وأشار العناني إلى أن هذا السعر يعتبر إلى مستوى للطن في السوق المحلي.

وقال عبد الرحمن السعد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وصاحب أحد شركات الأعلاف، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا كبير في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وأرجع السعد زيادة أسعار الأعلاف إلى ارتفاع الخامات عالميًا وزيادة أسعار الدولار خلال الفترة، موضحًا أن مصر تستورد نسبة كبيرة من العلف من الخارج.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق، لمصراوي.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق لمصراوي.

ووفقا لقول السعد، فإن سعر طن الصويا ارتفع عالميًا إلى 11500 جنيه مقابل 7 الآف جنيه، وسعر طن الذرة ارتفع إلى 9 الآف جنيه مقابل 5 الآف جنيه، قبل الزيادة.

أسعار الدواجن

توقع العناني انعكاس ارتفاع أسعار العلف على سعر الدواجن بالأسواق خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسواق.

وأوضح العناني أن زيادة تكلفة التربية تؤدي إلى زيادة أسعار المنتج النهائي.

وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا بقيمة 7 جنيهات للكيلو خلال الأيام الحالية.

وذكر العناني أن تكلفة تربية الإنتاج حاليا أعلى من الأسعار المتداولة في الأسواق، أملاً عدم خروج صغار مربي الدواجن من المنظومة بعد زيادة تكلفة التربية.

ووفقا لقول رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فإن التكلفة العادلة لسعر كيلو الدواجن بالمزرعة يصل إلى 36 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 33 جنيهًا، لتباع بالأسواق بين 36 و37 جنيهًا، وفقا لقول محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.