قفزة جديدة في سعر الزيت الحر.. والزيادة تبدأ من 9 جنيهات للزجاجة

كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار عدد من أصناف الزيوت ارتفاعا بمتوسط نحو 23% في سعر الزجاجة بالسوق الحر بداية من اليوم مقارنة بشهر أبريل، بحسب قوائم الأسعار الجديدة للزيوت التي أعلنتها شركتي "أرما" و"صوفولا"، سواء للجملة أو القطاعي.

وتبدأ الزيادة بنحو 9 جنيهات في الزجاجة التي يبلغ وزنها أقل من لتر، وتصل الزيادة إلى نحو 23 جنيهًا في الزجاجة التي يبلغ وزنها 2.2 لتر.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية، إن أسعار الزيت الحر ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الزيت الخام، نظرًا لاستيراد أغلب الاستهلاك من الخارج، فضلا عن ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف.

وأضاف المنوفي، لمصراوي، أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الزيوت العالمية في زيادة مستمرة.

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وتستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا.

ويشهد العالم أزمة كبيرة في الزيوت مع انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب، مما دفع دولة إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بنهاية أبريل الماضي، عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالا، وذلك في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي، وفقا لوكالة بلومبرج.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، مقارنة بين أسعار زيت الطعام الحر في شهر أبريل ومايو، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

زيت عافية 0.8 لتر ذرة بسعر 47 جنيها مقابل 38 جنيها، بزيادة نحو 9 جنيهات في الزجاجة.

زيت عافية 1.6 لتر ذرة بسعر 88 جنيها مقابل 71 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر ذرة بسعر 120 جنيها مقابل 98 جنيها.

زيت عافية 0.8 لتر عباد بسعر 41 جنيها مقابل 32 جنيها.

زيت عافية 1.6 لتر عباد بسعر 75 جنيها مقابل 57 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر عباد بسعر 103 جنيهات مقابل 80 جنيها.

زيت كريستال ذرة 0.8 لتر بسعر 47 جنيها مقابل 38 جنيها.

زيت كريستال ذرة 1.6 لتر بسعر 88 جنيها مقابل 70 جنيها.

زيت كريستال ذرة 2.2 لتر بسعر 120 جنيها مقابل 98 جنيها.

زيت كريستال عباد 0.8 لتر بسعر 41 جنيها مقابل 32 جنيها.

زيت كريستال عباد 2.2 لتر بسعر 103 جنيهات مقابل 80 جنيها.