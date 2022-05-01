بعد تسجيل رقم قياسي.. إيرادات قناة السويس ترتفع 18% في 4 أشهر (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

سجلت إيرادات قناة السويس خلال أول 4 أشهر من العام الجاري زيادة بنحو 361 مليون دولار بنسبة 18.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبحسب بيانات بوابة معلومات مصر، وصلت إيرادات قناة السويس خلال أول 4 أشهر من عام 2022 إلى نحو 2 مليار و324 مليون دولار مقابل نحو مليار و963 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في بيان لها اليوم الأحد تسجيل أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار خلال أبريل الماضي.

كما سجلت القناة أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل، وفقا لما ذكره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في البيان.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس خلال أول 4 أشهر من عام 2022، بحسب بيانات بوابة معلومات مصر.