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التضامن: حظر جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على موافقة

03:12 م الأحد 01 مايو 2022
التضامن: حظر جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على موافقة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الإلكترونية، يجب عليهم التقدم بطلب تصريح جمع مال من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أنه يجب توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي تجمع، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

وذكر البيان أن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أن أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلة-سواء من خلال الفيس بوك أو الانستجرام أو الواتس آب أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها-، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التي تجمع دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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وزارة التضامن جمع التبرعات
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