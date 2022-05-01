البترول: توصيل الغاز لـ 90 قرية ضمن "حياة كريمة" حتى الآن



كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الأحد، إن عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وصل حتى الآن إلى 90 قرية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من أسطوانات البوتاجاز ضمن هذه القرى يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية منهم حوالي 1300 وحدة سكنية تم تحويلها مؤخراً.

وذكرت أن ذلك يأتي بعد أن تم تدفيع الغاز الطبيعي منذ أيام إلى 4 قرى جديدة في إطار مبادرة "حياة كريمة" وهي قرى طحانوب ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة بمحافظة القليوبية، ومحلة سبك بمحافظة المنوفية.

وأوضحت أنه يجري حالياً مد شبكات الغاز الطبيعي في 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة منها 15 قرية شهدت بدء العمل مؤخراً وهي قرى أبوعياد والدهايمة وكفر المرابعين الشرقية وكفور الغاب والمحمدية والوسطاني بمحافظة دمياط، وقرى كفر سليمان الور وتل بني تميم ومنشأة الكرام بمحافظة القليوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرى تتضمن أيضا قرية نادر بمحافظة المنوفية، وقرية نزلة حرز بمحافظة المنيا، وقرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط، وقرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج، ويتم استكمال مد الشبكات تباعاً لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال مد خدمات الصرف الصحي.

وتواصل فرق عمل شركات توصيل الغاز الطبيعي تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعمال مد الشبكات التي تقدر بحوالي 16 ألف كيلومتر شبكات أرضية وهو ما تطلب رفع معدلات التنفيذ حيث تم حالياً تنفيذ حوالي 1900 كيلومتر من الشبكات الأرضية ويجري العمل على استكمالها.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي القرى بإجمالي 1451 قرية كمرحلة أولى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول اسطوانات البوتاجاز.

وذكر أنه يجري التنسيق بين قطاع البترول وأجهزة الدولة المشاركة بالمبادرة من أجل استكمال مد شبكات الغاز الطبيعي أولاً بأول داخل القرى التي تشهد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي ليتسنى البدء في مد شبكات الغاز.