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أسعار الدواجن والبيض واللحوم بالأسواق اليوم الأحد

10:25 ص الأحد 01 مايو 2022
أسعار الدواجن والبيض واللحوم بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الدواجن واللحوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الدواجن، بينما استقرت أسعار اللحوم والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.77 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 54.31 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.79 جنيه، بتراجع 6.52 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.78 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.14 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 152.25 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 138 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 147.29 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 160.6 جنيه.

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