أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 جنيها و100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 جنيها و190 جنيه.

وبقي سعر الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 40 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 85 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.