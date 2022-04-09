سعر الذهب اليوم السبت يرتفع خلال التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بنحو 4 جنيهات للجرام خلال التعاملات، نتيجه ارتفاع سعر المعدن عالميًا، بحسب نادي نجيب سكرتير، عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 664 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 854 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 996 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1138 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7968 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-بنسبة 0.81% إلى 1947.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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