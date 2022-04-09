أسعار الحديد والأسمنت والخشب في الأسواق اليوم السبت

ارتفاع أسعار الوقود يساهم في زيادة سعر الأسمنت

القاهرة – مصراوي:

تراجعت سعر الحديد والأسمنت بينما ارتفع سعر الخشب بالسوق المحلي اليوم السبت، مقارنة بمستوى أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا:

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19.458 ألف جنيه بتراجع 245 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19.910 ألف جنيه بانخفاض 180 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1535 جنيهًا بتراجع 50 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2806 جنيهات بزيادة 8 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 12.433 ألف جنيه بزيادة 513 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8141 جنيهًا بزيادة 523 جنيهًا.