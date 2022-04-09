ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيما استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 29 و35 جنيها.

وبقى سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 45 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح ما بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.