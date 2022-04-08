سويفل تعلن تفاصيل استكمال دمج الأعمال مع "كوينز جامبيت جروث كابيتال"

كتب علاء حجاج:

كشفت شركة "سويڤل"، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، تفاصيل استكمال دمج الأعمال مع "كوينز جامبيت جروث كابيتال" ("Queen’s Gambit").

وكوينز، هي أول شركة استحواذات ذات الأغراض الخاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية (“Queen’s Gambit”) (NASDAQ: GMBT).

وقالت سويفل في بيان اليوم، إنه تم تغيير اسم الشركة المدمجة إلى "سويڤل هولدينغز كورب" (Swvl Holdings Corp). واستمرّت الأسهم والكفالات العادية من الفئة (أ) للشركة المدمجة في التداول في بورصة "ناسداك" تحت الرمزين "GMBT" و"GMBTW" على التوالي حتى تاريخ الإدراج.

واعتباراً من الأول من أبريل 2022، بدأ التداول على الأسهم والكفالات العادية الخاصة بـ"سويڤل هولدينغز كورب" في بورصة "ناسداك" تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي.

تلقت "سويڤل" عائدات إجمالية نتيجة الصفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 164.6 مليون دولار نتيجة زيادة حجم القيمة، والتي تتضمن 111.5 مليون دولار المُلتزم بها بالكامل من قبل مستثمري PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) واستلام حوالي 53.1 مليون دولار نقداً من حساب "كوينز جامبيت" المُحتفظ به في أمانة صافي قيمة السندات المستردّة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه رهناً بالاستيفاء أو التنازل عن شروط إغلاق معينة، فإن "سويڤل" سوف تتمتع بإمكانية الحصول على رأس مال إضافي من خلال التزام مستثمري PIPE إضافي بقيمة 10 ملايين دولار التي من المتوقع إغلاقه في الربع الثاني من العام 2022، وتسهيلات تمويلية بقيمة 471.9 مليون دولار.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويڤل" في بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، إن "استكمال دمج أعمالنا مع كوينز جامبيت يشكل علامة فارقة هائلة بالنسبة لسويڤل ولقطاع النقل المشترك المُستدام على مستوى العالم".

وقالت فيكتوريا جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي "كوينز جامبيت غروث كابيتال" وعضو مجلس إدارة "سويڤل هولدينغز كورب": نحن فخورون بشراكتنا مع سويڤل ومتحمّسون للغاية لمواصلة علاقتنا بعد استكمال صفقة الاندماج المهمة هذه.