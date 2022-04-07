3.4 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في مارس



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مارس الماضى بلغت نحو 3 مليارات و391 مليونًا و667 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج خلال شهر مارس الماضي عن مشمول 11 ألفًا و400 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 22393 حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 834 مليونًا و217 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و548 مليونًا و450 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول 1568 بيانًا جمركيًا، بعدد حاويات 12577 حاوية خلال مارس الماضي، معظم أصنافها من: "الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام"، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و447 مليونًا و548 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و492 ألف جنيه.