تراجع صادرات الأثاث المصرية 11% خلال أول شهرين من العام

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للأثاث في بيان اليوم الخميس، تراجع قيمة صادرات القطاع في أول شهرين من عام 2022 بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس، فإن قيمة صادرات الأثاث خلال أول شهرين من العام الجاري انخفضت إلى 43 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وقال البيان، إن السعودية تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها مصر الأثاث منذ يناير وفبراير 2020، وبلغت صادرات مصر للمملكة 15 مليون دولار، ثم يليها الإمارات بقيمة 5 ملايين دولار، والعراق بقيمة صادرات 4 ملايين دولار.

وفي المركز الرابع جاءت فلسطين بقيمة صادرات 3 ملايين جنيه، وسلطنة عمان بقيمة صادرات سجلت 2 مليون دولار، والسودان بقيمة صادرات بلغت 2 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات مليون دولار، ثم باقي الدول.

كان أداء شهر أبريل العام الماضي مميزا، حيث صادرات شهر أبريل سجلت أعلى صادرات عام 2021 بقيمة 28 مليون دولار، ثم يليها صادرات شهر مارس والتي بلغت 27 مليون دولار، ثم بعدهم صادرات شهر ديسمبر بقيمة 25 مليون دولار.