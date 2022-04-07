ناصف ساويرس في الصدارة.. 5 مليارديرات مصريين بقائمة فوربس لأغنياء العرب 2022

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت مجلة فوربس عن قائمة أغنياء العرب 2022، وتضمنت 5 مصريين، جميعهم من عائلتي ساويرس ومنصور، وتصدر القائمة رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار.

شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021. فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

عائلة ساويرس

-جاء ناصف ساويرس (61 عامًا) في المركز الأولى ضمن قائمة أغنياء العرب، ووصفته فوربس بأنه أغني ملياردير في الشرق الأوسط- وتبلغ ثروته 7.7 مليار دولار رغم انخفاض ثروته 600 مليون دولار عن العام السابق، وفقا لقائمة فوربس الصادرة اليوم الخميس.

يمتلك ناصف -إلى جانب أوراسكوم للإنشاءات المصرية - ما يقرب من 6% من أسهم شركة "أديداس" للملابس الرياضية، و5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق (NHL Rangers).

ويتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام.

-أما نجيب ساويرس (67 عامًا)، الأخ الأكبر لناصف، فجاء في المرتبة الثالثة بين أغنياء الشرق الأوسط، بثروة بلغت 3.4 مليار دولار في 2022 بزيادة 200 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقا للقائمة.

يترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، ولديه حصة أغلبية تبلغ 88% في شركة (Euronews)، كما قام بتطوير منتجعاً فاخراً يحمل اسم (Silversands) في جزيرة غرينادا.

عائلة منصور

-في المرتبة الثامنة لمليارديرات الشرق الأوسط جاء رجل الأعمال محمد منصور (74 عامًا)، وهو وزير سابق، ويشرف على مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، وتبلغ ثروته 2.5 مليار دولار وهي لم تتغير عن العام الماضي.

أسس منصور وكالات (جنرال موتورز) في مصر عام 1975، ليصبح أحد أكبر موزعي سياراتها في العالم، ولدى المجموعة أيضًا حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر و7 دول إفريقية أخرى.

-أما أخيه الأكبر، يوسف منصور (76 عامًا) والذي يرأس مجلس إدارة مجموعة منصور، فيحتل المرتبة الـ 15 في قائمة فوربس للأغنياء تبلغ ثروته 1.5 مليار دولار وهي أيضا ثابتة عند العام الماضي.

يشرف يوسف على قسم المنتجات الاستهلاكية، والذي يشمل سلسلة المحال التجارية "مترو"، وكذلك حقوق توزيع منفردة لمنتجات "لوريال" فى مصر.

-جاء ياسين منصور (60 عامًا) أصغر أبناء مؤسس مجموعة منصور، في المركز الأخير بقائمة فوربس للأثرياء 2022، وتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار، وهو رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة الأهلي الرياضية.

من بقائمة فوربس أيضًا؟

تضم قائمة فوربس 2022 لأثرياء العرب 3 مليارديرات من الإمارات وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة.

ومن الجزائر، جاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته، ليحتل المرتبة الثانية في القائمة، بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه كانا من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته، ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية، وفقا لفوربس.