الفول والعدس والخردة.. هذه السلع حظرت مصر تصديرها بعد حرب أوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:

حظرت مصر تصدير بعض السلع ضمن مجموعة من التدابير الحكومية لتأمين احتياجات البلاد منها، وهي خطوة مثيلة لما أقدمت عليه بعض الدول الأخرى خشية حدوث نقص في أسواقها المحلية بعد الاضطرابات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستورد مصر من روسيا وأوكرانيا العديد من السلع أهمها الحبوب والزيوت والمعادن.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال مارس الماضي قرارات بوقف تصدير بعض السلع لمده 3 أشهر، وكان من أبرزها في الفول الحصى، الفول المدشوش، العدس، المكرونة، القمح، والدقيق بأنواعه.

كما تضمنت هذه السلع مجموعة من أنواع الخردة والخامات، والتي تشمل: نحاس نصف خام (مات)، نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، نحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات، وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

وتشمل القائمة أيضا الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر).

كما تضمن القرار حظر تصدير الخردة الحديد وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.