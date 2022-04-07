ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر كيلو السمك البلطي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 32 و38 جنيها.

كما زاد سعر كيلو البوري 5 جنيهات في سوق العبور اليوم، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 35 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 جنيها و170 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.