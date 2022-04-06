صادرات الأسمنت تقفز 142% خلال أول شهرين من العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت الصادرات المصرية من الأسمنت خلال أول شهرين من عام 2022 بنسبة 142% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء عن صادرات القطاع، ارتفعت صادرات الأسمنت خلال أول شهرين من عام 2022 إلى 104 ملايين دولار مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وجاءت أول 10 دول مستوردة للأسمنت من مصر خلال أول شهرين في العام الحالي كالتالي:

جاءت في المركز الأول غانا بقيمة صادرات مصرية لها خلال أول شهرين من 2022 سجلت نحو 23.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت بعدها الكاميرون بقيمة صادرات بلغت 12.2 مليون دولار.

وجاءت في المركز الثالث صادرات مصر من الأسمنت لساحل العاج بقيمة بلغت 10.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 29 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاءت بعدها الصادرات إلى ليبيا بقيمة 8.3 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 9.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت في المركز الخامس الصادرات المصرية إلى السنغال بقيمة 7.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 مقابل 34 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ثم جاءت الصادرات إلى توجو بقيمة 7 ملايين دولار خلال أول شهرين من عام 2022.

وفي المركز السابع جاءت الصادرات إلى السودان والتي سجلت 5.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 6.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ثم جاءت الصادرات إلى بوركينا فاسو والتي سجلت 5.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022.

وجاءت في المركز التاسع الصادرات إلى أوغندا بقيمة 4.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 6.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وجاءت في المركز العاشر صادرات كينيا والتي تراجعت إلى 3.4 مليون دولار مقابل 5.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.