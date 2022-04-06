200 مليون دولار قيمة صادرات الحديد خلال أول شهرين من عام 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة صادرات الحديد في أول شهرين من عام 2022 بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات الحديد 200 مليون دولار في أول شهرين من عام 2022 مقابل 192 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أكثر 10 دول استيرادًا للحديد من مصر خلال أول شهرين من عام 2022 كالتالي:

جاءت إسبانيا في المركز الأول بقيمة صادرات مصرية لها بلغت 49.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 23.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاءت السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 40.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 39.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بقيمة صادرات مصرية لها من الحديد بلغت 37.2 مليون دولار في أول شهرين من عام 2022 مقابل 57.8 مليون دولار، وجاءت بعدها كندا بقيمة صادرات بلغت 14.5 مليون دولار مقابل 135 ألف دولار بنفس الفترة من العام السابق.

وفي المركز الخامس جاءت أمريكا بقيمة صادرات بلغت 12.9 مليون دولار في أول شهرين من عام 2022 مقابل 619 ألف دولار، ثم صادرات البرتغال بقيمة 19.3 مليون دولار مقابل 16.5 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي المركز السابع جاءت هولندا بقيمة صادرات بلغت 5.2 ملايين دولار في أول شهرين من عام 2022 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، ثم جاءت صادرات اليمن بقيمة 5.1 ملايين دولار مقابل 939 ألف دولار، خلال نفس الفترة من عام 2021.

وفي المركز التاسع جاءت صادرات كينيا والتي سجلت 2.7 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري مقابل 4.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت في المركز العاشر صادرات تركيا والتي بلغت 2.4 مليون دولار مقابل 7.5 ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.