75 مليار جنيه حجم أعمال بتروجت في المشروعات داخل وخارج مصر



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق لطفي رئيس شركة بتروجت، إن الشركة نجحت في تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه تشمل مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطي حتى عام 2026، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف لطفي، خلال الجمعية العامة لشركة بتروجت لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2021، أن إيرادات الشركة خلال عام 2021 وصلت إلى 34.2 مليار جنيه بزيادة 6% عن عام 2020، وزيادة في صافي الربح بنسبة 11.6% عن عام 2020.

وذكر أن الشركة حققت حجم تعاقدات غير مسبوقة بلغت قيمتها 60 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة 13.2% عن عام 2020، وشملت التعاقدات مشروعات داخل مصر بقيمة 58.2 مليار جنيه وتعاقدات خارج مصر بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وأوضح لطفي أن بتروجت تمكنت خلال عام 2021 من تنفيذ عدد من الأعمال المتكاملة للعديد من المعدات التخصصية التي يتم تنفيذها في مصر لأول مرة مثل تصنيع برج التقطير بمجمع التفحيم لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، وأعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مفاعلي كيروسين بالمشروع نفسه وأعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب فواصل أملاح بمصافي التكرير لشركات الإسكندرية والنصر والسويس للبترول وأسيوط والعامرية للبترول.

وقال إن هذه الأعمال تتولى بتروجت تنفيذها كمقاول عام لأول مرة لهذه النوعية من المعدات وبمشاركة شركات عالمية متخصصة كمقاولي باطن، بالإضافة إلى العديد من أعمال تصنيع المعدات المتخصصة.

وأشار لطفي إلى نجاح الشركة في تعزيز مشاركتها وتمثيل قطاع البترول في تنفيذ المشروعات القومية للدولة مثل التأهيل ضمن ائتلاف عالمي لمشروع تنفيذ "ترام الرمل" لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع إنشاء وتطوير ميناء السخنة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضاً التأهيل ضمن ائتلاف عالمي لمشروع مترو أبوقير لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

كما تتضمن هذه المشروعات المشاركة في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، والمشروع القومي لازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي المستقبل والعبور)، وفقا للطفي.

وأشار لطفي أيضا إلى تفعيل مشاركة في مشروعات قطاع البترول ذات الطابع البيئي مثل المشاركة في توقيع مذكرة تفاهم لائتلاف من الشركات المصرية والعالمية والبنوك الكبرى لتنفيذ مشروعات خاصة بإزالة الكربون من منشآت البترول والغاز في مصر، وتوليها كمقاول عام EPC لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط لصالح شركة انوبك.

كما شاركت الشركة كمقاول عام في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لصالح شركة النصر للبترول، والتأهل للمشاركة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من الخطة القومية لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 2.8 مليون متر مكعب/ يوم لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة بتوطين الصناعة الوطنية للمكون المحلي في المشروعات البترولية، موضحا أن تميز شركة بتروجت في هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة يعد تجسيدا واقعيا ونموذجيا لهذا التوجه.

وقال إن الشركة استطاعت من خلال مراكزها التصنيعية المتطورة توفير جانب مهم من احتياجات قطاع البترول من مكونات المشروعات الجديدة لمصافي تكرير البترول والمستودعات الاستراتيجية وهو ما انعكس على زيادة المكون المحلي وسرعة تنفيذ هذه المشروعات الحيوية وفقا لمخططها الزمني وبجودة وكفاءة متميزة.

وأضاف الوزير أن ذلك أدى أيضا إلى نجاح الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للدولة، علاوة علي زيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على إسناد بعض من أعمالها خارج مصر إلى بتروجت.

وذكر أن بتروجت أصبحت ذراعا مصرية كبرى لتنفيذ المشروعات وتصنيع مكوناتها محلياً وباتت تعتمد عليها العديد من قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، فضلا عن مشروعات قطاع البترول.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تنمية القدرات البشرية للعاملين باعتبارهم ركيزة النجاح، موجها بالاستمرار في تطوير وتحديث أصول بتروجت من المعدات لمواكبة المتغيرات والتكنولوجيات الحديثة في إطار استراتيجية الوزارة لدعم كفاءة الأداء وتنميته.