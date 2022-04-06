29 % زيادة في صادرات مواد البناء خلال أول شهرين من 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول شهرين من عام 2022، بنسبة 29%.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم، فإن قيمة صادرات القطاع ارتفعت خلال أول شهرين من عام 2022 إلى 1.19 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان، جاءت أكبر 10 دول مستوردة لمنتجات القطاع من مصر في أول شهرين من عام 2022 كالتالي:

جاءت الإمارات في المركز الأول بقيمة صادرات مصرية لها خلال أول شهرين من عام 2022 وصلت إلى 221 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار في نفس الفترة من 2021، ثم جاءت بعدها كندا بقيمة صادرات 120 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، ثم جاءت إيطاليا بقيمة صادرات 113 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت السعودية في المركز الرابع بقيمة صادرات مصرية لها بلغت 98 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 62 مليون جنيه، ثم إسبانيا بقيمة صادرات 71 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان أن الصادرات المصرية إلى تايلاند من منتجات القطاع ارتفعت إلى 34 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، ثم الصادرات إلى أمريكا والتي سجلت 33 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات لتركيا إلى 29 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار، وجاءت في المركز العاشر الصادرات إلى غانا والتي صعدت إلى 25 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.