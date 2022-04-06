ارتفاع الطماطم وتراجع 6 أصناف.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كليو الطماطم، والملوخية بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية والبصل، والكوسة بين 25 قرشا و5 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة 2.25 جنيه

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و 9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الملوخية بين 12 و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

كانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.