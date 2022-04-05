الشهر الجاري.. شركة بلجيكية تبحث إمكانية إنشاء مركز لتموين السفن بمصر



كتب- مصطفى عيد:

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن هناك مجالات وفرصا عديدة لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص اعتزام إحدى شركات الملاحة البلجيكية الكبرى القدوم إلى مصر خلال الشهر الحالي لبحث إمكانية إنشاء مركز عالمي لتموين السفن في مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أشاد برجر، خلال لقائه مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بما حققته مصر من معدلات قياسية في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما تمثله من نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأعرب عن فخره بمساهمة الاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات الطموحة والناجحة بقطاع البترول سواء بالتمويل أو بتقديم الدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية ومن ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات في الموانئ المصرية والسوق البحري في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر "إيجبس 2022" مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي.

كما تشمل هذه المجالات نشاط النقل البحري والنهري، وتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون في خفض الانبعاثات وإنتاج وتخزين الهيدروجين، وتدريب الكوادر ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية، فضلاً عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء أكد الملا أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيراً إلى أهمية الإسراع بمشروعات انتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ المصرية.

وأوضح الوزير أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دوراً مهماً في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ علي البيئة.

وأكد أهمية تواجد بنية تحتية قوية ومتكاملة في تحقيق نجاحات قطاعات الطاقة لما توفره من مرونة وحلول وخيارات مختلفة للتعامل مع المشروعات.

وذكر الوزير أن مشروعات كفاءة الطاقة بهذه التسهيلات والمواقع البترولية من شأنها أن تزيد من معدلات تنفيذ ونسب نجاح المشروعات البترولية.

حضر اللقاء المهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بالوزارة.