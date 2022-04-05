"النصر" توقع مذكرة تفاهم مع شريك صيني لتصنيع السيارة الكهربائية الأسبوع المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

توقع شركة النصر للسيارات، مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، الأسبوع المقبل، وفقا لما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي.

وأوضح الوزير، أن مجلس إدارة النصر للسيارات يراجع التفاصيل الأخيرة في مذكرة التفاهم المزمع توقيعها، بعد إنهاء بنود التفاوض مع الشريك الصيني المحتمل لتصنيع السيارة الكهربائية.

وقال توفيق إن "الأسبوع المقبل ستوقع مذكرة تفاهم، أما العقود النهائية فيتوقع أن تتم خلال شهر ونصف، على أن يبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل".

كانت الوزارة بدأت في ديسمبر الماضي، مفاوضات تمهيدية مع 3 شركات صينية اقترحها الاستشاري الألماني، لاختيار شركة بديلة لشركة دونج فينج الصينية.

وكان بند تسعير المكونات سببا رئيسيا في فشل مفاوضات الوزارة مع دونج فينج، خاصة مع ارتفاع أسعار المكونات والرقائق على خلفية أزمة سلاسل الإمدادات خلال العام الماضي.

وتستهدف الوزارة أن يتراوح سعر السيارة التجاري للمستهلك ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه، بعد تقديم دعم نقدي تتحمله وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتحفيز للشراء.