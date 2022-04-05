أخطاء تجنب الوقوع بها في مبادرة إحلال السيارات للاستفادة منها (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي ارتكبها وكررها عدد من المتقدمين للاستفادة من المبادرة خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وأدت في بعض الأحيان إلى تعطيل استفادتهم منها.

وأضاف عوض، خلال لقاء بالفيديو مع مصراوي، أن من بين هذه الأخطاء التي حدثت من بعض المتقدمين أنه يتم التقديم على المبادرة من المحافظات التي لا تشملها المرحلة الأولى والقائمة حاليا وتشمل 7 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وذكر أن من بينها أيضا تقديم المستفيد صاحب السيارة للاستفادة من المبادرة ولكن رخصتها ليست مستخرجة باسمه، وهو ما يجعل هناك خطأ في التسجيل وإرسال رسالة بعدم القدرة على المشاركة بسبب البيانات غير الصحيحة.

وأوضح عوض أن يجري حاليا تجهيز العديد من المحافظات لإتاحة المشاركة في المبادرة للقائمين فيها قريبا.