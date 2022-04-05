تفاصيل الزيادة في مرتبات شهر أبريل الجاري لموظفي الحكومة (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالزيادات الجديدة المقررة من الحكومة لأول مرة، وذلك بعد تقديم موعد صرفها.

وكانت الحكومة قررت تقديم صرف موعد العلاوة السنوية وزيادة الحافز الإضافي لموظفي الحكومة إلى أبريل الجاري بدلا من يوليو، وأيضا زيادة نسبة العلاوة الدورية 1% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و2% لغير الخاضعين وذلك عن ما كان مقررا من قبل ذلك.

وجاء ذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية أقرتها الحكومة مؤخرا لدعم المواطنين في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها على مصر.

وتضمنت هذه الحزمة بعض الإجراءات الأخرى منها زيادة 13% في المعاشات وتقديم صرف الزيادة إلى أبريل الجاري بدلا من يوليو، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا مقابل 24 ألف جنيه سنويا قبل الزيادة.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تفاصيل زيادة أجور موظفي الحكومة بدءا من الشهر الجاري متضمنة العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الشهري الإضافي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

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