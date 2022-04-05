استحواذ محتمل.. "دومتي" توافق على بدء الفحص النافي للجهالة

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، على السماح لشركة Expedition Investments – التي تعتزم تقديم عرض للاستحواذ على دومتي – بإجراء الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.

وقالت دومتي، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن موافقة المجلس جاءت بعد تجنيب أصوات كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم، واقتصر التصويت على الأعضاء المستقلين بالمجلس.

وتلقت دومتي، عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة "Expedition Investments" للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم شركة دومتي وذلك من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري.

وقالت الشركة إن العرض يقدمه شركة "Expedition Investments"، المؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس، بالتحالف مع بعض المستثمرين ومن بينهم عمر محمد عبد الحميد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، ومحمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي العضو المنتدب لشركة دومتي.

وأضافت أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هما مساهمان رئيسيان كمجموعة مرتبطة بشركة دومتي، وهم أعضاء مشاركون بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

ووفقا للتقدير المبدئي لمقدم العرض المحتمل فإن السعر المبدئي لعرض الشراء هو 5 جنيهات للسهم الواحد.

ووفقا لبيان سابق للشركة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بتقديم العرض من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة الفحص النافي للجهالة واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على كافة الموافقات من الجهات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تأسست عام 1988، وهي تعمل في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الجبنة والعصائر الطبيعية والمشروبات.