استحواذ محتمل.. "دومتي" توافق على إجراء فحص للشركة تميهدًا لبيع أسهمها

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، على السماح لشركة Expedition Investments – التي تعتزم تقديم عرض للاستحواذ على دومتي – بإجراء الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، في أول خطوة لتقديم عرض الاستحواذ.

وتلقت دومتي، عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة "Expedition Investments" للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم شركة دومتي وذلك من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري.

والفحص النافي للجهالة، هي خطوة تمهيدية، تجريها الشركات الراغبة في شراء شركة أخرى، من خلال التعرف على كافة المعلومات حول نشاط الشركة وإيراداتها وعملياتها وأرباحها، لتتمكن من تقييم الشركة، ثم تقديم عرض الشراء.

من هو المستحوذ الجديد؟

تعتزم شركة "Expedition Investments"، التقدم بعرض الاستحواذ، وهي شركة مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس، بالتحالف مع بعض المستثمرين.

ومن بين المستثمرين المساهمين في الشركة، عمر محمد عبد الحميد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي ومؤسسها، ومحمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي العضو المنتدب لشركة دومتي.

ووفقا لبيانات الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هما مساهمان رئيسيان كمجموعة مرتبطة بشركة دومتي، لكنهما مشاركان بالتحالف - المقدم للاستحواذ - بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

قرار إدارة دومتي

قالت دومتي، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن موافقة المجلس جاءت بعد تجنيب أصوات كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم، واقتصر التصويت على الأعضاء المستقلين بالمجلس.

ووفقا للتقدير المبدئي لمقدم العرض المحتمل فإن السعر المبدئي لعرض الشراء هو 5 جنيهات للسهم الواحد.

ووفقا لبيان سابق للشركة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بتقديم العرض من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة الفحص النافي للجهالة واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على كافة الموافقات من الجهات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تأسست عام 1988، وهي تعمل في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الجبنة والعصائر الطبيعية والمشروبات.