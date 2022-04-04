البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 11529 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.57%، كما زاد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 172.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 112.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 60.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 2.88% إلى مستوى 11562 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.