"إحلال السيارات" توضح الموديلات المستفيدة من المبادرة لأول مرة هذا العام (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، لمصراوي، إن المبادرة مع مرور كل عام تفتح بابا جديدا لمشاركة السيارات القديمة فيها.

وأضاف عوض، خلال لقاء بالفيديو مع مصراوي، أن الشرط الأساسي للمبادرة هو مرور 20 سنة على تاريخ تصنيع السيارة القديمة، ومع انطلاق المبادرة في عام 2021 تم البدء بالسيارات موديل 2001 وما قبلها، ومع بدايات عام 2022 تمت إتاحة مشاركة السيارات القديمة موديل 2002 للاستفادة من المبادرة.

وأكد أن المبادرة أبوابها مفتوحة لمشاركة أي موديلات جديدة من الشركات المنتجة للسيارات طالما تتمتع بالشروط الفنية التي تقرها الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق باحتواء السيارة على مكون محلي لا يقل عن 45% من مكوناتها.