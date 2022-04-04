625 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال أول شهرين في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

سجلت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار مقابل حوالي 609 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2021، محققة نسبة نمو 3%.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، بلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 300 مليون دولار مقابل 267 مليون دولار، بنسبة زيادة 12% .

كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 326 مليون دولار مقابل 342 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021، بنسبة تراجع في الصادرات قدرها 5%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 379 مليون دولار، حيث تمثل 61% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 5%.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار بنسبة تراجع 2%، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيان.

وبلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية قيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 60 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 6%.

ويليها السودان بقيمة 52 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 9%، وليبيا بقيمة 31 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، والجزائر بقيمة 29 مليون دولار محققة نسبة تراجع 26%.

وقال البيان إن الصادرات إلى فلسطين بلغت 28 مليون دولار محققة نسبة نمو 47%، والأردن بقيمة 25 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، واليمن بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 60%، ولبنان بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفي المركز العاشر سوريا بقيمة 21 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

وذكر البيان، أن السودان احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 52 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار.

ويليها اليمن بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار، ثم فلسطين بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، ثم روسيا بقيمة صادرات 17 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 5 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار.

وجاءت في المركز السادس كينيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 4 مليون دولار، وفرنسا بقيمة صادرات 10 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 4 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 14 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار، وفى المركز العاشر السعودية بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 3 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.