تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 25 قرشا و7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور

،مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الملوخية والخيار البلدي بين 50 قرشا وجنيهين اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.25 و7.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 12 و13 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و 9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيها.

الملوخية بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

كانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.