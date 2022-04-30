30 فرعًا في القاهرة.. عناوين 200 مكتب بريد مفتوح خلال إجازة عيد الفطر

كتب-علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد فتح 200 مكتب بريد رئيسي على مستوى الجمهورية خلال العطلة الرسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت هيئة البريد قررت بدء العطلة الرسمية لعيد الفطر أمس الجمعة الموافق 29 إبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو.

وقررت الهيئة تشغيل 200 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية خلال العطلة الرسمية يوم الأربعاء والخميس الموافقين 4 و5 مايو، على أن ينتظم العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 مايو.

واستحوذت القاهرة الكبرى على الحصة الكبرى من عدد المكاتب البريد العاملة خلال العطلة الرسمية بعدد 30 مكتب بريد رئيسي من إجمالي 200 مكتب بريد.

وجاء توزيع مكاتب البريد العاملة خلال الإجازة كالتالي: