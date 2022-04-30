ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عددا من أصناف المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، فيما عدا السمك البوري الذي ارتفع بنحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 جنيها و190 جنيه.

ارتفع سعر كيلو البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 85 و95 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها