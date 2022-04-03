برتوكول تعاون بين المجلس التصديري للملابس والجمارك لتسهيل نفاذ الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة برتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، فإن البروتوكول يهدف إلى تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا البرتوكول يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز القطاع التصديري والعمل على مضاعفة الصادرات لما له من دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة للدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لتسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية من خلال دخول أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية، وكذا التواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية.

وأشار إلي ضرورة تذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر، وتعزيز الجهود في دعم ومساعدة القطاع التصديري والتغلب على العقبات التي قد تواجههما وتكثيف التعاون والتنسيق على كافة المستويات لتحقيق الهدف المنشود بالوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.