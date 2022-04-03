كيف تطورت إيرادات قناة السويس في 15 شهرًا؟ (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات هيئة قناة السويس، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لتصل إلى مليار و691 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان للهيئة أمس السبت، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.



وأضاف أن عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري وصل إلى 5303 سفن مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

فيما زادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4%، حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليون و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و 600 ألف طن، وفقا لربيع.

وكانت إيرادات قناة السويس سجلت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال عام 2021 عند 6.3 مليار دولار، بحسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان سابق.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس منذ بداية عام 2021 بشكل ربع سنوي بحسب بيانات البنك المركزي المصري وهيئة قناة السويس.