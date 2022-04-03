لماذا ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق لمستويات غير مسبوقة؟

كتبت-شيرين صلاح:

قفز سعر طن الحديد مع بداية شهر أبريل الجاري لمستويات غير مسبوقة بالسوق المحلي، وزاد سعر طن الحديد بين 3 و4 آلاف جنيه للطن، بحسب الشركة.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20.5 و21 ألف جنيه، بحسب قول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي.

وذكر الزيني، أن كلا من شركات حديد عز وحديد المصريين والسويس للصلب رفعوا سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 3 آلاف جنيه، بينما رفعت شركة بشاي للصلب سعر الطن 4 آلاف جنيه.

ويصل سعر طن الحديد بشركة حديد عز 20 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر طن الحديد بشركة السويس للصلب 19900 جنيه، وشركة حديد المصريين 19900 جنيه، ويصل سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب 20970 جنيهًا.

لماذا صعدت أسعار الحديد؟

وبحسب محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، فإن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا لمستويات غير مسبوقة في تاريخ صناعة الحديد بمصر.

وأرجع حنفي زيادة سعر الطن إلى تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي سببت ارتفاع الخامات بالبورصات العالمية بشكل كبير، بالإضافة إلى نقص الخام بالسوق المحلي لزيادة الطلب، وزيادة سعر الدولار.

وصعد سعر الدولار 2.59 جنيه، ليسجل سعر 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وتستورد مصر خامات المعادن بنسبة 100%، لتعيد تصنيعها في أشكال مختلفة وتستخدمها أيضا في صناعات منتجات تامة الصنع، وفقا لقول حنفي.

وذكر حنفي في وقت سابق، أن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف حنفي، أن هناك بدائل لاستيراد البليت أمام مصر مثل الهند، ولكن المشكلة في حركة الشحن بسبب الحرب.

ووفقا لقول الزيني، فإن سوق الحديد حاليا يشهد زيادة في الطلب على الشراء، على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.