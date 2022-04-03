دومتي تتلقى عرضًا مبدئيًا للاستحواذ على حصة أغلبية حتى 90% من أسهمها



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة "Expedition Investments" للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم شركة دومتي وذلك من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري.

وقالت الشركة إن العرض يقدمه شركة "Expedition Investments"، المؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس، بالتحالف مع بعض المستثمرين ومن بينهم عمر محمد عبد الحميد الدماطي رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، ومحمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي العضو المنتدب لشركة دومتي.

وأضافت أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هما مساهمان رئيسيان كمجموعة مرتبطة بشركة دومتي، وهم أعضاء مشاركون بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة شركة "Expedition Investments" يرغب في البدء في إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة في أقرب وقت ممكن، ووفقا للتقدير المبدئي لمقدم العرض المحتمل فإن السعر المبدئي لعرض الشراء هو 5 جنيهات للسهم الواحد.

وذكرت أنه سيتقرر تقديم العرض من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة الفحص النافي للجهالة، وكذلك استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على كافة الموافقات من الجهات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت الشركة أن مقدم العرض المحتمل أوضح أن هذا العرض ليس نهائيا وغير ملزم، وأنه متوقف على ما سوف يسفر عنه الفحص النافي للجهالة والحصول على أي موافقات خاصة بهذا الشأن، وعلى المساهمين مراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة.

وقفز سعر سهم دومتي في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد بنسبة 9.9% ليصل إلى مستوى 4.33 جنيه مقابل 3.94 جنيه إغلاق جلسة الخميس الماضي، ليصبح أعلى الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة في أول 40 دقيقة منها.