سعر طن الحديد في 4 شركات بعد قفزته 4 آلاف جنيه خلال أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار حديد التسليح قفزة خلال شهر أبريل الجاري وصلت إلى 4 آلاف جنيه في الطن، وذلك بعد زيادة المعدن بالبورصات العالمية وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركات الحديد أعلنت أسعارها لشهر أبريل الجاري بزيادة في الطن تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الشركة.

وأضاف الزيني، أن كلا من شركة حديد عز وحديد المصريين والسويس للصلب رفعوا سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 3 آلاف جنيه، بينما رفعت شركة بشاي للصلب سعر الطن 4 آلا جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع في 4 شركات، بحسب رئيس شعبة مواد البناء:

سعر طن الحديد بشركة حديد عز: 20 ألف جنيه.

سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب: 19900 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين: 19900 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة بشاس للصلب: 20970 جنيهًا.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.