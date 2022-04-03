أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 و 10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و17 جنيها.

الملوخية بين 8 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

كانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.