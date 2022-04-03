أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

ووصل سعر كيلو الجمبري بين 90 جنيها و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.