الصناعة: إصدار شهادات بـ 2 مليار جنيه في مبادرة السداد الفورى للمصدرين

القاهرة – مصراوي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة باجمالي 2 مليار جنيه، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة أن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حالياً.

وأوضحت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق سيستكمل إصدار باقي الشهادات في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ويتضمن البرنامج عددا من المحاور الاساسية وتشمل تعميق الصناعة ومساندة الصعيد والمناطق الحدودية والمناطق الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث و والاسواق الجديدة المستهدفة وترويج العلامات التجارية المصرية ومساندة النقل وايضا المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وتحقيق مضاعفة الصادرات لافريقيا.

يذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، ما يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، وفقا للبيان.