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أمازون تسجل خسائر فصلية مع ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات

05:38 ص الجمعة 29 أبريل 2022
أمازون تسجل خسائر فصلية مع ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات

امازون

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واشنطن- (د ب أ):

كشفت شركة أمازون عملاق التسويق الإلكتروني يوم الخميس عن صافي خسائر بلغ 8ر3 مليار دولار في الربع الأول، في الوقت الذي أثرت فيه التكاليف المرتفعة والمبيعات المنخفضة على صافي أرباحها.

وقال أندي جاسي، المدير التنفيذي لأمازون "تسببت الجائحة وما تلاها من حرب في أوكرانيا في نمو وتحديات غير عاديين".

وبلغ صافي الخسائر 8ر3 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بأرباح بلغت 1ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام مضى، مدفوعة إلى حد كبير باستثماراتها في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 7 %، مدفوعا بقسم الحوسبة السحابية "خدمات أمازون ويب".

وأضاف جاسي أن الشركة كانت تواجه زيادة في التكاليف، مع استمرار الضغوط التضخمية واضطراب سلاسل الإمداد.

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