الطلب على المشغولات الذهبية في مصر يصل لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2015.

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم الخميس، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.7 طن مقابل نحو 7.1 طن خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبالمقارنة ربع السنوية، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 13.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 والذي سجل 6.8 طن.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إن الطلب الإقليمي وسع تعافيه من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، متعافيًا إلى أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2019.

وارتفع طلب منطقة الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18% على أساس سنوي عند 47 طنًا، وكانت الإمارات وإيران أكبر المساهمين في نمو المنطقة، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة، قفز استهلاك المجوهرات والمشغولات بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 12.5 طناً، ليصبح هذا الربع الأقوى منذ الربع الثاني من عام 2017.

وأوضح التقرير أن الطلب استفاد من الحضور الذي اجتذبهم معرض إكسبو دبي، في حين أن رفع جميع قيود فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار الطاقة عزز معنويات المستهلكين المحليين.

كما ارتفع الطلب في إيران على المشغولات الذهبية بنسبة 41% على أساس سنوي عند 8.4 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أدى استمرار التفاؤل بشأن صفقة نووية جديدة إلى رفع معنويات المستهلكين، وكذلك ارتفاع أسعار النفط والغاز، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن الطلب على المشغولات الذهبية في تركيا شهد خلال الربع الأول من العام الحالي تكرارًا لأدائه الضعيف في الربع الرابع من 2021، وانخفض الطلب بنسبة 17% على أساس سنوي عند 7 أطنان، حيث أدى ضعف العملة إلى تضخيم تأثير ارتفاع أسعار الذهب وتثبيط المستهلكين.