المركزي للإحصاء: 69% من المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم في 2021

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الخميس، إن 69,2 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2021 بزيادة 0.9% مقارنة بالعام 2020.

وأصدر المركزي للإحصاء، بيانا صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام.

ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل .

ووفقاً لتقديــــرات منظمة العمل فى مصر أن حجـــم القــــوى العاملة فى العالم عــــام 2020 بلغ حـــوالى 3,4 مليار نسمة .

ووفقا للبيان، بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65,6%، بينما بلغت 89,2 % للإناث خلال عام 2021 و44,3 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44,3 % خلال عــــام 2021 من إجمــالي المشتغلـين ( 15 سنة فــإكثر )، كما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 39,5% ، بينما بلغت 71,7 % للإناث خلال عام 2021.

ووفقا للبيان، بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,2%، بينما بلغت 36,3% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2021.

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39,1 % من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) 2021، وهى نفس النسبة لعام 2020، كما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33,7% ، بينما بلغت 69,9% للإناث خلال عام 2021.

بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97,0% ، بينما بلغت 28,7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (43,6 ساعة) مقارنة بـ (38,2ساعة) للإناث.

بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط(48,3ساعة) ، ثم العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (47,4ساعة)يليها العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط (46,2ساعة) وفقا للبيان.

واظهر البيان أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال بلغ ( 43,4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) ( 46,9 ساعة ).