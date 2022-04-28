البترول توقع بروتوكول تعاون لتحويل سيارات شرم الشيخ للعمل بالغاز



كتب- مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بروتوكول تعاون لتحويل السيارات في مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

ويحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، جاء توقيع هذا البروتوكول في إطار دعم جهود استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "Cop27" في نوفمبر المقبل.

وقال وزير البترول إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأشار إلى انتهاء قطاع البترول من إقامة 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وأنه يجري تنفيذ 3 محطات جديدة للتموين بالغاز لتكون هذه المحطات مستعدة لتموين السيارات والحافلات بالمحافظة وخلال فترة المؤتمر.

كما أشار الوزير إلى توفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادة المساهمة في سهولة التموين بالغاز الطبيعي كوقود.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه في إطار البروتوكول تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية من خلال شركتيها غازتك وكارجاس بتحويل السيارات في المدينة للعمل بدورة الوقود الثنائي "الغاز والبنزين".

وأضاف أن المحافظة ستمد الشركات ببيانات السيارات المقرر تحويلها وتقدم كافة أوجه التعاون في تسهيل نقل المهمات والعمالة اللازمة للتحويل، وستقوم شركتا غازتك وكارجاس بأعمال الفحص الفني اللازم للسيارات وتحديد أنظمة تحويلها.

وذكر المحافظ أنه سيتم التحويل في مركز غازتك بمدينة الرويسات، وكذلك فى الأماكن المناسبة التي ستوفرها المحافظة.

ويتضمن البروتوكول تقديم الشركات منحة قيمتها 5 ملايين جنيه كدعم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقا للبيان.