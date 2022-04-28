"تجارية القليوبية" تفتتح معارض "أهلا بالعيد" بتخفيضات 25%

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، افتتاح معارض "أهلا بالعيد"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، جاء ذلك لتخفيف عن المواطنين بمدن وقرى محافظة القليوبية، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح الفيومي، أن المعارض تم افتتاحها في مدينة بنها وأيضا في مدينة طوخ، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر، وشبين القناطر، والخانكة، وقليوب.

وذكر الفيومي، أنه تم تجهيز المعارض بكل ما يحتاج إليه المواطن، وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف الفيومي، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وقال البيان، إنه تم افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان"، في مدن بنها، وطوخ، وشبرا القناطر، وكفر شكر، وشبين القناطر، والخانكة، وقليوب، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.

ووفقا للبيان، فإن معارض "أهلا رمضان"، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، بالإضافة إلى توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولى.