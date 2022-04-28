Masrawy logo white

إعلان

"تجارية القليوبية" تفتتح معارض "أهلا بالعيد" بتخفيضات 25%

12:30 م الخميس 28 أبريل 2022
"تجارية القليوبية" تفتتح معارض "أهلا بالعيد" بتخفيضات 25%

معارض أهلا بالعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، افتتاح معارض "أهلا بالعيد"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، جاء ذلك لتخفيف عن المواطنين بمدن وقرى محافظة القليوبية، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح الفيومي، أن المعارض تم افتتاحها في مدينة بنها وأيضا في مدينة طوخ، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر، وشبين القناطر، والخانكة، وقليوب.

وذكر الفيومي، أنه تم تجهيز المعارض بكل ما يحتاج إليه المواطن، وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف الفيومي، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وقال البيان، إنه تم افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان"، في مدن بنها، وطوخ، وشبرا القناطر، وكفر شكر، وشبين القناطر، والخانكة، وقليوب، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.

ووفقا للبيان، فإن معارض "أهلا رمضان"، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، بالإضافة إلى توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولى.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
غرفة القليوبية التجارية معارض أهلا بالعيد عيد الفطر إجازة العيد

الخبر التالى:

مواعيد صيفية.. تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد شركات الاتصالات في عيد الفطر
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. منخفض خمسيني.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا